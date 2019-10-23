Министры торговли Узбекистана и США провели встречу в Вашингтоне

CA-NEWS (UZ) - В Вашингтоне 22 октября состоялась встреча министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с министром торговли США Уилбуром Росс. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.



В ходе встречи участники обменялись мнениями о текущем состоянии взаимной торговли и перспективными механизмами по наращиванию товароборота США и Узбекистана.

В ходе диалога узбекской стороной было озвучено предложение интенсифицировать взаимную торговлю посредством наращивания экспорта Узбекистана в США по 60 наименованиям товарной номенклатуры на общую сумму $1,5 млрд. , которое было положительно воспринято и принято к изучению американской стороной. Перечень экспортоориентированной продукции с указанием объемов были переданы руководству Министерства торговли США с целью дальнейшей проработки торговых соглашений и контрактов.

Американские коллеги выразили готовность тщательно изучить потребность американского рынка в предложенных к реализации товарах и оказать содействие в выводе узбекских производителей на американский рынок.

Также в рамках встречи было озвучено предложение о повышении уровня торгово-экономического сотрудничества между странами центральноазиатского региона и США путем организации платформы для межгосударственного взаимодействия на министерском уровне в формате «C5+1» с участием министров, ответственных за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность.

Отдельно в ходе встречи были обсуждены вопросы оказания поддержки американской стороны процессу вступления Узбекистана в ВТО.