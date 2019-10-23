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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китайская компания приступила к модернизации третьего агрегата Сарбандской ГЭС

CA-NEWS (TJ) -  Китайская компания «Синохайдро-Хайдрочайна» приступила к монтажу третьего гидроагрегата «Сарбандской ГЭС на юге Таджикистана.

Как сообщили «Авеста» в компании «Синохайдро», согласно графику третий агрегат указанной гидроэлектростанции должен заработать в конце 2020 года.

«Все оборудование, необходимое для монтажа гидроагрегата завезено из Китая. После пуска, мощность агрегата составит 49 МВт против прежних 45 МВт», – подчеркнул собеседник.

По его словам, до настоящего времени компания «Синохайдро-Хайдрочайна» модернизировала два агрегата Сарбандской ГЭС – агрегаты №5 и №6.

До 2022 года должны быть реконструированы пять из шести агрегатов Сарбандской гидроэлектростанции. После реконструкции мощность ГЭС достигнет 270 МВт, вместо нынешних 240 МВт.

Церемония пуска первого модернизированного агрегата (агрегат №5) Сарбандской (Головной) гидроэлектростанции на реке Вахш состоялась 7 ноября 2018 года.

Напомним, что реконструкция Сарбандской ГЭС началась в ноябре 2016 года. Позже в проект модернизации ГЭС были внесены изменения, согласно которым вместо трех будут модернизированы пять гидроагрегатов.

Заменой агрегатов ГЭС занимается совместное предприятие «Синохайдро-Хайдрочайна». 14 июня этого года соответствующий контракт был подписан между указанной компанией и ОАХК «Барки точик».

Проект реабилитации Головной ГЭС, мощностью 240 МВт финансируется за счет гранта Азиатского банка развития в размере $136 млн. Ранее планировалось, что будут модернизированы первая, вторая и пятая гидроагрегаты гидростанции.

Также в рамках модернизации планировался капитальный ремонт третьего и шестого гидроагрегатов. В свою очередь, «Барки точик» запросил АБР о незначительном изменении в объеме работ проекта, чтобы использовать сэкономленные грантовые средства для модернизации агрегатов №3 и №6.

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