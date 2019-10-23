Гей из Туркменистана: «От тюрьмы меня спасло то, что дядя работает в охране президента»

CA-NEWS (TM) - «Здравствуйте, меня зовут Камиль. Я гей. Я с детства знал, что я гей», – это были первые фразы, которые произнес 24-летний молодой человек из Ашхабада. Он обратился к журналистам Туркменской редакции Радио Свобода через защищенный мессенджер и рассказал, что не хочет больше врать и скрывать свою сексуальную ориентацию. Но не может этого сделать: в Туркменистане, как и в соседнем Узбекистане, по-прежнему действует уголовное наказание за мужеложство. Согласно статье 135 УК Туркменистана, половое сношение мужчины с мужчиной грозит лишением свободы на срок до двух лет.

«Я с детства я знал, что я гей, и мне это было тяжело принять: я рос в очень религиозной семье», – рассказывал Камиль.

По профессии он врач-кардиолог. После школы уехал учиться в Минск, где поступил в медицинский университет. «В Минске я почувствовал свободу и начал принимать себя таким, какой я есть, – вспоминает молодой человек. – Но в 2018 году летом я закончил учебу и приехал обратно в Туркменистан».

Сейчас Камиль работает в одной из ашхабадских клиник. По его словам, о том, что он гей, сейчас знают лишь его отец, братья и дядя. Произошло это вынужденно, после того, как Камиль был задержан.

«После приезда мне было одиноко, и однажды по Интернету я познакомился с парнем, – рассказывает молодой человек. – Мы начали общаться и решили встретиться». Но человек, с которым переписывался Камиль, обманул его и оказался сотрудником полиции, который таким образом выявлял геев.

«Мы назначили встречу. Когда я пришел – его на месте не оказалось, – вспоминает Камиль. – Я позвонил ему, он сказал, что скоро придет. Пока я ждал, я решил зайти в аптеку купить лекарство для сестры. За мной зашли двое людей в гражданской одежде, надели на меня наручники и увезли в полицейское отделение».

«По дороге в отделение полиции в машине меня избивали и материли всю дорогу. Когда приехали – избиения продолжились. Они использовали электрошокер, требовали, чтобы я признался на камеру, что я гей. Забрали у меня телефон, начали просматривать контакты, требовали, чтобы я сдал других, – вспоминает врач. – Уже поздно вечером, после 11 часов, на мой телефон начали звонить мои родные. От тюрьмы меня спасло то, что дядя, брат моего отца, работает в президентской охране: они с отцом приехали вместе, забрали меня».

Всю дорогу до дома его оскорбляли уже собственные родные, вспоминает Камиль.

«Дома началась травля по новой. Отец начал кричать: «Ты ублюдок, лучше бы я тебя отвез куда-нибудь и зарезал!» Дядя и братья тоже кричали на меня: мол, я их позорю, – рассказывает Камиль. – В следующие недели меня возили к мулле, чтобы он заклинаниями меня вылечил. Водили к психологу. В конце концов меня решили женить. Это меня совсем убило».

«Они нашли девушку, на которой меня хотели женить, и поначалу я думал, что привыкну, – объясняет молодой человек. – Но когда мы уже начали готовиться к свадьбе, я понял, что не смогу так жить и обманывать эту девушку. Я же испорчу ее жизнь, сделаю ее несчастной!»

Пытаясь избежать женитьбы, Камиль уехал в Стамбул, рассчитывая там обратиться за помощью в представительство ООН по делам беженцев. Но в Турции его нашли люди, которых наняли его отец и дядя. Угрозами его заставили поехать в аэропорт Стамбула и сесть на самолет домой. Чтобы уговорить его вернуться, родственники, по словам Камиля, пообещали ему, что «все будет в порядке». Но по возвращении ситуация стала еще хуже: родители Камиля снова начали говорить о женитьбе и сосватали ему новую невесту.

«Я пытался объяснить родным, что не хочу жениться: это будет нечестно по отношению к этой девушке, я не хочу разрушать чью-то жизнь», – объясняет мужчина.

Ему пришлось пойти на экстренные меры, чтобы избежать брака: через анонимный аккаунт он рассказал невесте правду о себе и посоветовал ей не соглашаться выходить за него замуж.

После того, как девушка рассказала обо всем родителям, а те по цепочке рассказали родителям Камиля, дядя забрал несостоявшегося жениха и сильно его избил. Также родители и имеющий влияние во властных структурах дядя сделали так, что Камиль стал невыездным и не может покинуть Туркменистан.

Камиль говорит, что не хочет больше врать и скрываться и мечтает открыто заявить о том, что он гей. Своим примером он хочет начать дискуссию в туркменском обществе о необходимости пересмотра отношения к представителям ЛГБТ.

«Я всегда знал, что я гей, и раньше это меня мучило. И я все время думал уехать: ведь для таких, как я, в Туркменистане нет жизни. Но потом я научился воспринимать себя таким, какой я есть. Я ничем не отличаюсь от остальных людей, – настаивает Камиль. – Меня мучает отношение окружающих ко мне. Особенно меня убивает непонимание со стороны близких, семья меня уничтожает. Я хочу, чтобы все знали, что я тоже человек».

По информации журналистов Радио Свобода, 17 октября дядя в очередной раз увез Камиля, допрашивал его и избил. Где молодой человек сейчас – неизвестно, на связь с журналистами он больше не выходил.

Сегодня в мире насчитывается около 60 стран, где гомосексуализм преследуется уголовно. Большинство стран бывшего СССР отказались от соответствующих статей в уголовном кодексе. Но отношение к ЛГБТ в этих регионах все равно далеко от толерантного, и меньшинства по-прежнему продолжают сталкиваться с дискриминацией.