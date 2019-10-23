Минфин пополнил мобильный баланс 100 казахстанцев за информацию о невыдаче чеков

CA-NEWS (KZ) - 100 казахстанцев, которые сообщили о фактах невыдачи чеков получили вознаграждение по 1 000 тенге (пополнен баланс мобильного телефона), сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Минфина РК.



Напомним, с 30 сентября данный пилотный проект распространяется на всю территорию республики, т.е. выплата вознаграждения (пополнение баланса мобильного телефона) лицам, сообщившим информацию о факте невыдачи чека, будет осуществляться по всему Казахстану, сообщил руководитель Управления дистанционного мониторинга КГД Ануар Сулейменов.

По его словам, в целом, за весь период действия проекта поступило 2539 обращений. Все они находятся в работе: проверяются данные предпринимателя, факты и причины невыдачи фискальных чеков.

Доказательством для привлечения к ответственности являются объяснения привлекаемого лица, показания потерпевшего, свидетелей, заключения и показания эксперта, специалиста, вещественные доказательства, иные документы, протоколы об административном правонарушении и протоколы процессуальных действий, предусмотренные КоАП.

Поэтому, вознаграждение выплачивается только в случаях, когда на видео заснят факт отказа выдачи продавцом чека ККМ, указан адрес и название магазина, название торгового дома, рынка (номер бутика в торговом доме, номер места на рынке) и иные сведения, позволяющие идентифицировать лицо, не выдавшее фискальный чек, рассказал А.Сулейменов.