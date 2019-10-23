Отпечатки пальцев внесут в новые водительские права в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Отпечатки пальцев казахстанских водителей внесут в водительские удостоверения, передает Tengrinews.kz.

"Мы принимаем меры по усилению защиты водительских удостоверений и свидетельств о регистрации. Вводим чипы нового образца, они с большим объемом памяти. Это необходимо для внесения большой информации, так как планируем вносить в чипы биометрические данные владельцев транспорта и владельцев водительских удостоверений - отпечатки пальцев".

"Сам чип будет переводиться на обратную сторону. Новая форма водительских прав похожа на удостоверение личности. По свидетельству о регистрации планируем изменить цвет", - сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кенисбаев.

Так как отпечатки пальцев вносить в удостоверения личности планируют с 2021 года, то в этот период и будут обновляться права и свидетельство.

Ранее появились эскизы нового дизайна водительских прав и техпаспорта. У водительского удостоверения предлагается изменить цвет, оно станет светло-фиолетовым.