В Екатеринбурге задержали гражданку Узбекистана с 60 кг костюмов для Хэллоуина

CA-NEWS (UZ) - В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали 60 килограмм хэллуинских товаров. Женщина пыталась провезти праздничные товары в Ташкент. С тяжелой партией карнавальных принадлежностей жительница Узбекистана прошла в «зеленый» коридор, где ее и остановили таможенники, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"В большой коробке женщина везла костюмы к Хэллоуину, маски, парики, накладные бороды и даже игрушечные топоры и ножи. Таможенники установили, что такое количество товара является коммерческой партией", - рассказали в Уральском таможенном управлении.

Костюмы у женщины изъяли. Сейчас расследуется дело об административном правонарушении.