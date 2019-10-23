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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Екатеринбурге задержали гражданку Узбекистана с 60 кг костюмов для Хэллоуина

CA-NEWS (UZ) -  В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали 60 килограмм хэллуинских товаров. Женщина пыталась провезти праздничные товары в Ташкент. С тяжелой партией карнавальных принадлежностей жительница Узбекистана прошла в «зеленый» коридор, где ее и остановили таможенники, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"В большой коробке женщина везла костюмы к Хэллоуину, маски, парики, накладные бороды и даже игрушечные топоры и ножи. Таможенники установили, что такое количество товара является коммерческой партией", - рассказали в Уральском таможенном управлении.

Костюмы у женщины изъяли. Сейчас расследуется дело об административном правонарушении.

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