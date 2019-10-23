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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане создадут комиссию по переводу научных терминов на узбекский

CA-NEWS (UZ) -  Специальная комиссия займется введением в узбекский язык новых слов и терминов. Информация об этом опубликована на официальном сайте президента республики Шавката Мирзиёева.

Кабинету министров поручено до 1 июня 2020 года подготовить проекты Концепции и Государственной программы по развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики на 2020−2030 годы. Прежде всего, требуется разработать термины для использования в в государственном управлении, современных и инновационных технологиях, промышленности, банковско-финансовой системе, юриспруденции, дипломатии, военном деле и здравоохранении.

«Необходимо расширять сферу применения узбекского языка, создать соответствующие условия для изучения государственного языка нашими соотечественниками других национальностей, увеличить в стране и за рубежом количество учебных центров, обучающих узбекскому языку», — подчеркнул Мирзиёев.

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