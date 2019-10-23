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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таможенники Узбекистана пресекли контрабанду 2 кг ювелирных украшений из Казахстана

CA-NEWS (UZ) -  Таможенники Узбекистана изъяли 2 кг ювелирных украшений при попытке перевезти их через приграничный пост «Гишткуприк», граничащий с Казахстаном. об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

По данным ведомства, у гражданки А. С., прибывшей на территорию таможенного поста с соседнего государства, внутри сумок были обнаружены завернутые в фольгу украшения из серебра в количестве около 1925 граммов на общую сумму 38,5 млн сумов ($4 тыс).

В ходе досмотра дорожных сумок, принадлежавших гражданке Б. Г., были обнаружены сокрытые от таможенного контроля, не указанные в декларации и не заявленные при устном опросе ювелирные украшения из золота и серебра в общем количестве 109 граммов стоимостью 3,3 млн сумов ( $350).

По узбекскому законодательству, количество ввозимых на территорию Узбекистана физическими лицами ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней не должно превышать 65 граммов.

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