Таможенники Узбекистана пресекли контрабанду 2 кг ювелирных украшений из Казахстана

CA-NEWS (UZ) - Таможенники Узбекистана изъяли 2 кг ювелирных украшений при попытке перевезти их через приграничный пост «Гишткуприк», граничащий с Казахстаном. об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.



По данным ведомства, у гражданки А. С., прибывшей на территорию таможенного поста с соседнего государства, внутри сумок были обнаружены завернутые в фольгу украшения из серебра в количестве около 1925 граммов на общую сумму 38,5 млн сумов ($4 тыс).

В ходе досмотра дорожных сумок, принадлежавших гражданке Б. Г., были обнаружены сокрытые от таможенного контроля, не указанные в декларации и не заявленные при устном опросе ювелирные украшения из золота и серебра в общем количестве 109 граммов стоимостью 3,3 млн сумов ( $350).

По узбекскому законодательству, количество ввозимых на территорию Узбекистана физическими лицами ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней не должно превышать 65 граммов.