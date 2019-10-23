В Узбекистане с начала года выявлено почти 8 миллионов кибератак — премьер Арипов

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 22 октября, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов принял участие в московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации» в Сколково в Московской области.

В ходе своего выступления Абдулла Арипов сообщил, что в Узбекистане увеличилось количество кибератак. В частности, с начала этого года в стране было выявлено около 8 млн инцидентов, передает Kun.uz.

«В Узбекистане, как и в других странах, наблюдается увеличение количества кибератак, в том числе на государственные информационные системы. Только с начала этого года выявлены почти восемь миллионов инцидентов в информационной безопасности, часть из которых имела критический уровень», - сказал он.

Премьер-министр отметил, что в связи с этим в Узбекистане принята комплексная программа по обеспечению защиты безопасности цифровых данных, в рамках которой утверждены свыше 70 различных регулирующих документов в сфере информационной безопасности.

Он также заявил, что все государственные институты начали осуществлять электронный обмен информацией посредством защищенных систем передачи данных.

«Принимаемые меры позволили нам подняться в глобальном индексе кибербезопасности Международного союза электросвязи на 40 позиций и занять 52 место из 175 стран», - отметил Абдулла Арипов.

Он заключил, что решение вызовов и приоритетных задач цифровой повестки дня требуют тесного взаимодействия и сотрудничества, в том числе за счет расширения диалога, формирования единых стандартов и подходов, основанных на лучших мировых практиках.