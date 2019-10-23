Россия купила у Европы 45 тыс. дойных коров на $110 млн, чтобы отказаться от иностранного молока, - Bloomberg

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин отучает Россию от иностранных продуктов питания и стремится модернизировать молочную промышленность, где доение всё еще производится вручную. В этой миссии ему помогает Европа, пишет Bloomberg в своей статье.

Через пять лет после введения продовольственного эмбарго, запрещающего голландскую гауду (твёрдый сыр, - ред.) и итальянский пармезан, российские компании перевозят тысячи черно-белых голштинов (Голштинская порода — порода крупного рогатого скота молочного направления высокой продуктивности, - ред.) из-за границы в современные доильные залы, построенные с использованием немецкой и шведской техники. Россия сейчас является крупнейшим импортером коров из Европейского Союза, а её флагманская молочная компания принадлежит Германии.

Это часть амбициозного плана правительства по превращению России из крупного импортера молока в самодостаточную страну в течение восьми лет. В долгосрочной перспективе Россия нацелена на продажу молока на самом большом рынке из всех: Китай, отмечает Bloomberg.

Будет ли это достижимо или нет, еще предстоит выяснить, но у России есть опыт закачки денег в сельскохозяйственную промышленность через систему государственных субсидий, льготных кредитов и скидок на ферму. В настоящее время страна является самодостаточной в птицеводстве и свинине после государственных программ финансирования новых инвестиций и доминирует в мировой пшеничной промышленности.

«В России очень хорошие условия для молочного животноводства», - говорит Стефан Дюрр, основатель крупнейшего российского производителя молока "Экосем-аграр АГ". - «Это означает наличие доступной земли хорошего качества, хороший климат и государственные субсидии».

К настоящему времени Россия купила 45 тыс. телок на сумму около 100 миллионов евро ($110 миллионов) из Евросоюза. Об этом утверждают таможенные данные. Данные цифры вдвое превышают уровень 2016 года.

С тех пор, как Россия запретила импорт европейских продуктов питания в ответ на санкции, связанные с Крымом в 2014 году, молочная промышленность привлекла более 200 млрд рублей инвестиций ($3,1 млрд). Об этом говорят данные Национального союза производителей молочной продукции.

Дюрр, родом из Германии, начинавший как стажер на свиноферме в последние месяцы Советского Союза, отмечает, что Экосем-аграр быстро расширяется. В этом году компания открыла восемь новых молочных комплексов и с 2012 года увеличила дойное стадо в семь раз до 80 500 голов.

"Экосем-аграр" может получить доступ к банковскому кредитованию по ставке 2,5%, по сравнению с ключевой ставкой ЦБ РФ в 7%, сообщил Дюрр. Правительство также предлагает возврат 25% от инвестиций в крупные промышленные фермы.

«Мы смотрим не только на Китай, но и на другие азиатские страны, такие как Корея, Вьетнам, Индонезия, арабские страны и некоторые африканские страны», - сказал он.

Владимир Лисин, четвертый богатейший магнат России, объявил в прошлом месяце, что он входит в рынок молочных продуктов. На строительство ферм и перерабатывающего завода он планирует потратить 18 миллиардов рублей (около $283 млн).

«Россия делает огромные шаги вперед», - сказал Рене Кремерс, управляющий директор голландского сельскохозяйственного консультанта Difco International BV, - «Дело не только в оборудовании. У них достаточно места в амбарах, вентиляция, хорошее освещение и они обращают внимание на постельные принадлежности».

Но впереди еще долгий путь, прежде чем Путин сможет заявить, что ему не нужно иностранное молоко. Многие фермеры медленно осваивают современную молочную инфраструктуру, а старые фермы советской эпохи вымирают, отмечает издание.

*Россия занимает второе место в рейтинге стран-импортеров молочной продукции



Чёрным выделено - Масло

Розовое - Сыр

Голубое - Сухое молоко

Жёлтое - жидкое молоко

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2017 году молочные продукты в России были ниже в два раза по сравнению с США.

Почти треть молока в стране поступает от домашних хозяйств с несколькими дворовыми коровами или компаний, использующих устаревшие технологии, сообщает Дюрр, основатель Экосем-аграр.

Россия должна построить больше заводов со строгим контролем качества, чтобы переработать молоко и производить такие продукты, как сыр и масло, сообщает ФАО. Чтобы считаться самодостаточными, фермерам необходимо было произвести 36,3 млн тонн молока в 2018 году. Это на 19% больше текущего уровня производства, по оценкам молочных союзов.