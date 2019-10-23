Монгольский кашемировый гигант «Гоби» присоединился к проекту ЕБРР

CA-NEWS (MNG) - Монгольский кашемировый гигант, компания Гоби, реализует проект под названием «От монгольских пастухов до мирового бренда» в сотрудничестве с Союзом устойчивых волокон и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Проект продлится с 2019-2021 гг. и направлен на предотвращение деградации земель, защиту диких животных и развитие устойчивой кашемировой промышленности.

19 октября в отеле Blue Sky в Улан-Баторе была проведена конференция для обсуждения результатов программы землепользования, осуществляемой в Монголии в рамках проекта.

Компания Гоби инвестировала в ЕБРР в общей сложности 150 тыс. евро и пообещала стать ответственным игроком в отрасли кашемира.

"Гоби" первая и самая крупная фабрика по производству кашемира в Монголии. Открыта в 1976 году в Улан-Баторе для обработки кашемира.

В 1977–79 гг было подписано межправительственное соглашение между Монголией и Японией об увеличении производства фабрики. Производство полного цикла началось в 1981 году. "Гоби" - первая компания в Монголии, которая стала производить продукцию в соответствии с международным стандартом ISO-9000.

В 1979 году "Гоби" получила Золотую медаль на Международной Торговой Выставки в Брно, Чехословакия.

С 1982 года продукция Гоби начала продаваться в странах СЭВ.

В 1987 году на “Гоби” была установлена компьютеризированная вязальная машина Set-092.

С 1996 года на фабрике внедрена новая итальянская технология, позволившая увеличить производительность: прядения, скручивания, вязания и ткачества, двойного из шерстяной линии.

Фабрика получила сертификат "Лучшая фабрика Монголии" от Национальной Торгово-Промышленной палаты Монголии.