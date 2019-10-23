В Монголии спустя 10 лет вновь открылся биокомбинат

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 22 октября вновь открылся биокомбинат - единственный производитель, производящий вакцины и биопрепараты. Комбинат был закрыт в течение 10 лет из-за отсутствия оборудования и проблем с размещением.

Биокомбинат имеет возможность производить 25 видов биопрепаратов, таких как альбумин, иммуноглобулин, гистамин, а также вакцины против бешенства, брюшного тифа и вирусов печени. В 2008 году, монгольские ученые разработали вакцину и иммунные сыворотки для профилактики и лечения скота от сибирской язвы. В создании этих препаратов участвовали специалисты института социального здоровья, сельхозуниверситета и национального центра по изучению и предпреждению природных очаговых заболеваний. Вакцина и иммунные сыворотки от сибирской язвы будет выпускать этот биокомбинат.

Напомним, министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 20 июня текущего года провели переговоры в расширенном составе, в ходе которых обсудили ход реализации проекта по модернизации госпредприятия “Биокомбинат” и возможности расширения двустороннего сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли.

В середине 1930-х годов была заложена база крупной современной промышлен­ности Монголии. Биокомбинат был основан в 1932 году для профилактики и лечения оспы. В 1939 году компания начала выпускать противооспенную вакцину, которая в следующем году помогла устранить болезнь в Монголии.