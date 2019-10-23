РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Надо максимально упростить процедуры перехода границы между Казахстаном и Россией, - Дарига Назарбаева

CA-NEWS (KZ) -  В рамках официального визита в Россию председатель Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает пресс-служба Сената.

В ходе беседы Дарига Назарбаева остановилась на проблематике приграничного сотрудничества и высказала предложение рассмотреть вопрос о повышении статуса пунктов пропуска на границе между Казахстаном и Россией.

«Надо максимально упростить процедуры перехода границы в интересах людей, особенно проживающих в приграничных зонах. Это позитивно повлияет на развитие социально-экономического и культурного обмена, даст толчок росту малого и среднего бизнеса в регионе, ускорению интеграционных процессов», - сказала она.

Руководитель верхней палаты обратила внимание российской стороны на отсутствие паритета в вопросах условий передвижения и пребывания граждан двух стран на территории Казахстана и России.

Экологическая проблематика, эффективное регулирование водопользования и использования ресурсов трансграничных рек также стала предметом обсуждения руководителей верхних палат парламентов Казахстана и России.

«Проблемы трансграничной реки Урал неоднократно рассматривались на различных уровнях, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Создание совместной комиссии, которое бы финансировалось из бюджета наших стран, куда бы вошли представители государственных органов, крупные пользователи, неправительственные организации, а также научно-исследовательские институты, которые занимаются исследованием проблем водосбережения и трансграничных рек, принесло бы огромную пользу. Буду признательна за поддержку Совета Федерации в этом вопросе», - сказала Дарига Назарбаева.

«На таких встречах мы поднимаем вопросы, которые требуют парламентского контроля, и обеспечения исполнения договоренностей, достигаемых на высшем уровне в интересах граждан России и Казахстана», - сказала Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко предложила начать совместную работу по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, проведение которой намечено на 2022 год в России, а также пригласила Даригу Назарбаеву стать в 2021 году сопредседателем третьего Евразийского женского форума.

Во время встречи состоялась церемония вручения Спикеру Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко ордена «Достық» (Дружба) I степени. Указ о награждении подписан Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым за вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Монголия освободила Германию от налогов на джипы и мотоциклы
  • Сбережения монголов достигли $5,1 млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем году
  • В Москве пройдёт встреча премьеров Узбекистана и России
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×