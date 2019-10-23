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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный банк обсудит поставки газа из Туркменистана в Европу

CA-NEWS (TM) -  Всемирный банк готов обсуждать с Туркменистаном поставки природного газа в Европу, заявил во вторник в Ашхабаде главный эксперт по нефти и газу Всемирного банка Александр Хуурдеман. Об этом сообщило РИА Новости.

Выступая на международной конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2019", он отметил, что Туркменистан занимает по объемам запасов природного газа четвертое место в мире, и основную часть добываемого топлива поставляет в Китай.

По словам Хуурдемана, недавно возобновились поставки туркменского природного газа в Россию, но они остаются на исторически низких уровнях.

Эксперт также подчеркнул, что поставки туркменского газа в Европу обсуждались много раз, однако никогда не осуществлялись. При этом, Хуудерман отметил, что с подписанием Конвенции по правовому статусу Каспия и завершением работ по созданию в 2020 году Южного газового коридора, поставки туркменского газа в ЕС становятся близкими к реальности.

"Мы готовы к обсуждению с туркменской стороной вопроса поставок природного газа в Европу", - сказал эксперт Всемирного банка.

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