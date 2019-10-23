Посольство США передало аэропорту Душанбе оборудование по обнаружению радиации

CA-NEWS (TJ) - Посольство Соединенных Штатов Америки передало Международному аэропорту Душанбе оборудование по обнаружению радиации.

22-го октября Временный поверенный в делах Посольства США в Республике Таджикистан принял участие в церемонии перерезания ленты по случаю передачи оборудования. Данное оборудование безвозмездно передано Управлением по обнаружению и сдерживанию контрабанды ядерной энергии Министерства энергетики США (NSDD) в партнёрстве с Агентством по ядерной и радиационной безопасности Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба посольства.

Оборудование будет обслуживаться и эксплуатироваться Государственной таможенной службой Республики Таджикистан и будет использоваться для противодействия контрабанде ядерных материалов.

Начиная с 2013 года, Управление по обнаружению и сдерживанию контрабанды ядерной энергии Министерства энергетики США (NSDD) вложило более 2,7 миллионов долларов США в поддержку усилий по борьбе с контрабандой ядерных и радиологических материалов.. За этот период NSDD предоставил Таджикистану восемь мобильных систем обнаружения и четыре рюкзака для обнаружения радиации.