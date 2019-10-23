В Ашхабаде начал работу Международный нефтегазовый форум

CA-NEWS (TM) - В столице Туркменистана 22 октября открылись XXIV Международная конференция и выставка «Нефть и Газ Туркменистана-2019 (OGT-2019)».

Престижный нефтегазовый форум, организатором которого традиционно выступает Государственный концерн «Türkmennebit», собрал представителей отраслевых министерств и ведомств, крупных международных организаций и нефтегазовых компаний, финансовых и научных учреждений из десятков стран мира.

Выставка «Нефть и газ Туркменистана» охватывает все аспекты разведки, добычи, хранения, транспортировки и переработки нефти и газа. Для ведущих фирм и компаний из Европы, Азии и Америки этот отраслевой смотр является уникальной возможностью не только продемонстрировать свою продукцию, оборудование и услуги, но и значительно расширить круг партнёров, установить новые деловые связи. Участники форума ознакомятся с геолого-геофизическими данными туркменского шельфа Каспия и крупнейшего в мире газового месторождения «Галкыныш». Подробная информация будет представлена о ходе реализации проекта строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Эксперты также обсудят потенциал экспорта туркменского газа в Европу.

Кроме того, состоятся презентации деятельности и инвестиционных возможностей полимерного завода в Киянлы и ТКНПЗ. Своим опытом подготовки и реализации проектов в Туркменистане поделятся представители компаний CNPC (КНР), Petronas (Малайзия), Dragon Oil (ОАЭ), Gaffney, Cline & Associates (Великобритания) и др.

В рамках запланированных встреч, переговоров и обмена мнениями руководители структурных подразделений отечественного ТЭК и их потенциальные партнёры обсудят вопросы, касающиеся перспектив и стратегических направлений взаимодействия в ведущей отрасли туркменской экономики.