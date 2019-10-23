Товарооборот ЕАЭС с Монголией с начала года увеличился на 15%

CA-NEWS (MNG) - 21 октября в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) состоялось третье заседание совместной рабочей группы по взаимодействию между Комиссией и правительством Монголии, сообщает пресс-служба ЕЭК.

В январе-августе 2019 года товарооборот стран ЕАЭС с Монголией увеличился на 15,1% до 1,2 млрд долл. США. Однако, как подчеркнул министр ЕЭК, объем товарооборота не соответствует потенциальным возможностям. Сергей Глазьев отметил, что Комиссия готова максимально содействовать упрощению сотрудничества между бизнесом ЕАЭС и Монголии. В связи с этим важнейшей задачей является привлечение предпринимателей и инвесторов к взаимодействию в формате рабочей группы для установления новых кооперационных связей.

«У нас сложилась хорошая практика контактов и в целом атмосфера сотрудничества. Монголия – традиционный партнер для ЕАЭС, и сегодня мы являемся свидетелями того, как эти привычные связи адаптируются под новые реалии, это позволяет нам взаимодействовать на перспективу, – заявил Сергей Глазьев. – Активно набирает оборот дискуссия по концепции Большого Евразийского партнерства. Именно через эту призму мы теперь смотрим на сопряжение с другими странами-партнерами и интеграционными объединениями. Через проект «Степной путь» Монголия подключается к инициативе «Один пояс – Один путь», сопрягаемой, в свою очередь, с ЕАЭС».

Заместитель министра иностранных дел Монголии рассказала, что предпринимаемые монгольским правительством меры по диверсификации экономики, улучшению инвестиционного климата и деловой среды, а также поддержке перерабатывающих отраслей промышленности дают позитивные результаты. Она озвучила достигнутые в последние годы успехи монгольской экономики: рост ВВП в 2017 и 2018 годах составил соответственно 5,3% и 7,2%, внешнеторговый оборот в прошлом году вырос на 20% и превысил 13 млрд долл. США, объем иностранных инвестиций увеличился на 18% (до 2,5 млрд долл. США). В текущем году позитивная динамика сохраняется. Приоритеты монгольского правительства – сельское хозяйство, энергетика, развитие транспортной инфраструктуры.

Президент Торгово-промышленной палаты Монголии Отгондаваа Амартувшин рассказал об имеющихся в распоряжении палаты инструментах стимулирования наращивания товарооборота, а также о необходимости снижения барьеров в торговле и поиска новых возможностей финансирования экспортно-импортных операций.

Тема поиска новых способов расшивки узких мест в области финансирования торговых операций и совместных проектов получила развитие в выступлении руководителя Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Андрея Петросьяна. Он рассказал о финансовых возможностях ЕАБР и о готовности к сотрудничеству с использованием национальных валют.

Генеральный директор секретариата Делового совета ЕАЭС Станислав Наумов выразил готовность со стороны совета в практическом ключе поддерживать взаимодействие предпринимателей Союза и Монголии. Он проинформировал о планах посетить с бизнес-миссией ЕАЭС Монголию в ноябре текущего года. Ожидается, что в центре внимания будет взаимодействие в области сельского хозяйства, промышленности, транспортной инфраструктуры и других. Кроме того, Станислав Наумов проанонсировал планируемый в декабре в Москве бизнес-форум «ЕАЭС – Монголия», в ходе которого монгольские предприниматели могут детально изучить перспективы реализации своей продукции на едином рынке Союза. Представитель Делового совета ЕАЭС объявил о готовности выстраивания прямого взаимодействия с ТПП Монголии вплоть до наделения последней статусом ассоциированного члена в Деловом совете.

Результатом заседания рабочей группы стала выработка конкретных шагов по углублению и систематизации взаимодействия ЕАЭС и Монголии. Стороны договорились провести совместную аналитическую работу по дополнительному изучению возможностей развития торгово-экономического взаимодействия, разработать план совместных действий между ЕЭК и правительством Монголии на 2020–2021 годы, активнее вовлекать банки Монголии и стран Союза к операциям в национальных валютах, продолжить изучение вопроса создания зоны свободной торговли между странами ЕАЭС и Монголией.

Стороны договорились провести следующее заседание рабочей группы в Монголии в июле-августе 2020 года.

Справка:

В 2018 году товарооборот государств-членов ЕАЭС с Монголией увеличился на 20% (до 1,8 млрд долл. США, в том числе экспорт – на 20,5% – до 1,7 млрд долл. США, импорт – на 6,2% – до 46,6 млн долл. США). Главными драйверами увеличения экспорта ЕАЭС в Монголию были поставки минерального топлива, металлов и изделий из них, а также продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Импорт из Монголии увеличился главным образом благодаря росту ввоза продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, кроме текстильного (преимущественно мяса лошадей, говядины замороженной, готовых или консервированных изделий из мяса, колбас), а также минеральных продуктов (полевого шпата, вольфрамовых руд и концентратов).

В январе-августе 2019 года товарооборот увеличился на 15,1% (до 1,2 млрд долл. США), в том числе экспорт – на 16% (до 1,1 млрд долл. США), а импорт сократился на 17,1% (до 23,4 млн долл. США). Основная причина увеличения экспорта – наращивание поставок минерального топлива, а также машин, оборудования и транспортных средств. Импорт из Монголии сократился вследствие падения ввоза продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, кроме текстильного.

Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и правительством Монголии был подписан 17 июня 2015 года. В соответствии с меморандумом, стороны договорились развивать торгово-экономическое сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, в вопросах конкурентной и торговой политики, технического регулирования, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.