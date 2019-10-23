США направят экспертов для консультирования Минфина Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В рамках визита в США заместителя министра финансов Узбекистана Одилбека Исакова проведена встреча с главой Офиса технического содействия Казначейства США Ларри Макдональдом, сообщило УзА.



Обсуждены перспективы взаимодействия с целью наращивания институционального и человеческого потенциала в сфере фискальной политики, системы управления госдолгом и инвестициями, развития рынка капитала, налогового администрирования, а также повышения эффективности бюджетного процесса. По итогам встречи в Посольстве Узбекистана в Вашингтоне достигнута договоренность об организации в ноябре этого года нескольких визитов в Узбекистан экспертов Казначейства США с целью выработки планов взаимодействия для реализации обозначенных сфер сотрудничества. В состав экспертной группы также войдут будущие консультанты, привлекаемые в ведомства Узбекистана на долгосрочной основе (от года до трех лет).

Как сообщает посольство Узбекистана в Вашингтоне, Казначейство США намерено в начале 2020 года назначить трех консультантов в Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Агентство по развитию рынка ценных бумаг, а также привлечь экспертов из других американских профильных учреждений, в числе которых Комиссия по ценным бумагам и биржам США.