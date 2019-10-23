В Хубсугуле состоялась международная конференция по управлению водными ресурсами

CA-NEWS (MNG) - 19-20 октября в Мөрөн, Хубсугул аймак (Монголия), прошла международная конференция на тему «Устойчивое развитие городского водного хозяйства».

На конференции были сделаны презентации по различным темам, таким как услуги и ремонт канализации и трубопровода, опыт использования малой водоочистной станции в Монголии, методы строительства колодцев, преимущества гидроэнергетики и теория устойчивого развития управления городской воды.

Представители Baruth/Mark, Германия также ознакомились с системой управления водными ресурсами в Мөрөн и провели обсуждения о дальнейшем партнерстве. В работе конференции приняли участие специалисты по водоснабжению города Baruth/Mark, представители Бранденбургских Вассеракадемий (Бранденбургская Академия Воды) и специалисты соответствующей организации Хувсгульского аймака.

*Барут— город в Германии, в земле Бранденбург.