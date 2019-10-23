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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Банки Узбекистана за два месяца продали почти $235 млн наличной валюты
Доллар США
Доллар США

CA-NEWS (UZ) -  За два месяца банки Узбекистана продали населению 234,5 млн долларов наличными, а купили — почти в четыре раза больше.

Коммерческие банки Узбекистана с 20 августа по 20 октября продали населению 234,5 млн долларов наличными, сообщила «Газета.uz» со ссылкой на Центральный банк.

Объем иностранной валюты, купленной банками у населения за этот же период, составил 868,7 млн долларов.

Напомним, с 20 августа банки страны начали продажу наличной иностранной валюты населению через обменные пункты. До этого приобрести валюту можно было только на карты. В первый день банки продали почти 10 млн долларов в наличной форме.

Ранее сообщалось, что ЦБ разрешил банкам продавать населению валюту до 100 долларов без предъявления паспорта.

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