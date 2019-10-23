Таджикистан готовится к чемпионату по мотокроссу

CA-NEWS (TJ) - Мероприятие пройдет 27 октября по инициативе Центрального Комитета Организации содействия обороне Таджикистана в честь 25-й годовщины принятия Конституции на мотодроме «Мехробод» района Рудаки. Начало соревнований – в 9:00. Об этом сообщили организаторы мотокросса 23 октября.

В турнире примут участие мотогонщики из городов Душанбе, Бохтара, Куляба, Вахдата, Леваканда, Турсунзаде, районов Яван, Фархор, Абдурахмони Джоми и Восе в классах мотоциклов 125, 250, 350 и 500 кубических сантиметров.

Ожидается что, в чемпионате примут участие также мотоциклисты из Узбекистана.

Для знатоков мотоциклетного спорта является неоспоримым тот факт, что зарядить зрителей драйвом способны не кубические сантиметры двигателя мотоцикла, а мастерство гонщика.

Нужно отметить, что мотокросс — один из видов мотоциклетного спорта, представляет собой гонку на специальных спортивных мотоциклах, проводимую на пересечённой местности по замкнутой трассе с естественными и искусственными препятствиями.

Год за годом в Таджикистане растёт число молодых спортсменов, желающих в совершенстве овладеть умением управлять «железным конем».

Сильнейшие участники в каждом классе будут награждены кубками, дипломами и ценными призами организаторов чемпионата.