Алишер из Узбекистана из автомойщика стал владельцем кафе в России

CA-NEWS (UZ) - Алишеру Бажорову из Узбекистана 32 года. Двенадцать из них живет и работает в России. Алишер владелец небольшого кафе на окраине Екатеринбурга в крупном логистическом центре. Из-за плотного графика он уже несколько лет не был дома и общается с родными только в сети, сообщает телеканал "Настоящее время".

На родине Алишер получил образование бухгалтера-экономиста, работал автомойщиком, а в 2007 году уехал в Россию, год отработал в Петербурге, а потом осел в Екатеринбурге, где работали его одноклассники. "Не знаю, почему уехал в Россию. Все едут подряд и мне тоже охота, – говорит Алишер. – В первое время пожалел очень сильно. Тяжело было очень, хотя я владел русским языком хорошо, понимал все, куда ехать, что к чему. Ну, все равно, традиции, обычаи, люди – совсем другой мир".

Он перепробовал множество типичных профессий для мигрантов: работал на стройке, на заводе, в такси. Но работать в такси, по его словам, было тяжело: работа неблагодарная, клиенты придирчивые. Работа в кафе, говорит Алишер, другое дело, ему нравится, когда люди остаются довольны его едой.

По словам Алишера, готовить его научила мама. Будучи школьником, он готовил для себя и братьев, пока она была на работе. С тех пор Алишер любит готовить блюда национальной кухни. И в своем кафе ему приходится стоять у плиты: «Функции у меня все, могу даже пойти самсу печь, могу шашлык пожарить, там плов приготовить, друг другу всегда помогаем. Повара не успевают – я за ними на подхвате всегда».

Поваров Алишер нанял из земляков. В ночную смену у него трудится студент медицинского университета Сардор. Днем учится, а ночью работает в кафе, мечтая выучиться на нефролога и вернуться на родину в Узбекистан, где таких специалистов не хватает. Алишер ставит ему смены так, чтобы можно было совмещать работу и учебу.

"Мы всегда должны друг другу помогать, мы же люди, всегда должны друг другу помогать. Тем более студент, мы все были студентами, так что ему надо это, значит пускай работает и учится человек, это же его будущее", – говорит Алишер.

Скоро на работу к Алишеру приедет его брат Джавлон, который сейчас живет в Узбекистане вместе с его мамой и младшим братом. На родине Джавлон работает поваром на рынке, хотя по образованию зубной техник, но в Узбекистане его специальность не приносит большого дохода.

7 лет назад у Алишера родилась дочь, но семьи у него не вышло и брак распался. Сейчас он несколько раз в неделю забирает дочь из школы и видится с ней по выходным. Алишер говорит, что это одна из основных причин, почему он не может уехать из России. Его мама видела внучку только по скайпу и обижается на Алишера, что он до сих пор не нашел возможности приехать в Узбекистан. Сам он говорит, что хочет вернуться на родину, но, когда это случится, он не знает, ибо на все воля Аллаха.

Алишер ни разу в жизни не был за границей, кроме России, но у него есть одна старая детская мечта: "С детства с самого в Испанию, в Мадрид хочу. И матч своей любимой команды Реал Мадрид один раз хотя бы сходить. Сейчас всё в наших руках. Самое главное, чтобы была возможность, все. Самое главное – цель у тебя есть, идешь к цели, стремишься"».

Сейчас Алишер планирует получить российское гражданство. Ежемесячно нужно оплачивать патенты, собирать документы, а постоянные проверки миграционной службы доставляют лишние проблемы. Но, по словам Алишера, с негативным отношением со стороны простых людей он не сталкивался: "Для меня нет национальности, мы все люди, мы все ходим под одной земле, под одним небом, одним воздухом дышим, так что для меня нет там, что тот русский, тот нерусский или тот американец, тот итальянец – мы все люди".