В Японии Назарбаеву присвоили звание почетного доктора университета

CA-NEWS (KZ) - Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоили звание почетного доктора Университета Цукуба. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Нурсултану Назарбаеву присвоено звание Почетного доктора Университета Цукуба pic.twitter.com/mBmYm7Maih — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) October 23, 2019

Университет Цукуба входит в десятку ведущих вузов Японии. Основной кампус университета располагается в академгородке Цукуба в 70 км к северо-востоку от Токио. Несмотря на относительную близость к столице (всего около 45 минут на электричке), университет тем не менее славится своим богатым природным окружением, являяясь одним из из самых просторных и красивых вузов Японии. Помимо университета, в Цукубе находятся еще около 300 научно-исследовательских институтов и предприятий, благодаря чему город может похвастаться самым высоким в Японии процентом населения, обладающим учеными степениями (Ph.D.).

Напомним, 22 октября в Токио утром состоялась церемония присвоения учёного звания Почётный доктор Университета Хиросаки Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.