Казахстан признан страной свободной от птичьего гриппа, - минсельхоз

- Казахстан, общество
- 13:58, 23 октября 2019
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- Обновлено: 14:18, 23 октября 2019 English
CA-NEWS (KZ) - Министерство сельского хозяйства Казахстана объявила, что на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) вышла информация о признании Казахстана страной свободной от птичьего гриппа.
Птицеводческая отрасль является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса Казахстана, основными направлениями которого являются - яичное и мясное.
Данный статус позволит реализовать экспортный потенциал нашего агропромышленного комплекса, а также позитивно повлияет на экономическое развитие и имидж Казахстана.
"Это большая заслуга всей Ветеринарной службы Республики Казахстан, в т.ч. коллектива Министерства сельского хозяйства, Комитета ветеринарного контроля и надзора, Казахского научно-исследовательского института ветеринарии", - говорится в сообщении министерства.