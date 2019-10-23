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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан признан страной свободной от птичьего гриппа, - минсельхоз

CA-NEWS (KZ) -  Министерство сельского хозяйства Казахстана объявила, что на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) вышла информация о признании Казахстана страной свободной от птичьего гриппа.

Птицеводческая отрасль является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса Казахстана, основными направлениями которого являются - яичное и мясное.
Данный статус позволит реализовать экспортный потенциал нашего агропромышленного комплекса, а также позитивно повлияет на экономическое развитие и имидж Казахстана.

"Это большая заслуга всей Ветеринарной службы Республики Казахстан, в т.ч. коллектива Министерства сельского хозяйства, Комитета ветеринарного контроля и надзора, Казахского научно-исследовательского института ветеринарии", - говорится в сообщении министерства.

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