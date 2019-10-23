В NASA сообщили, что озоновая дыра сократилась до минимума

CA-NEWS (CA) - Озоновая дыра над Южным полюсом планеты уменьшилась до рекордного уровня с тех пор, как она была впервые обнаружена в 1980-х, сообщили в NASA.

По данным аэрокосмического агентства, в настоящее время средний размер дыры в защитном озоновом слое Земли составляет 9,3 млн квадратных км, в то время как обычно в конце сентября – начале октября она разрастается до 20,7 млн квадратных км.

"Это очень хорошие новости, – считает ученый NASA Пол Ньюман. – Это значит, что полушарие покрывается более значительным объемом озона и уровень ультрафиолетового излучения на поверхности уменьшается".

Озон в стратосфере поглощает часть вредного ультрафиолетового излучения Солнца, которое может вызывать рак кожи, катаракту, подавлять иммунную систему и наносить вред растениям.

Наиболее вероятной причиной сокращения озоновой дыры ученые считают не последние усилия человечества по снижению выбросов, а изменения погоды. "Нужно понимать, что ситуация, которую мы наблюдаем в этом году, обусловлена потеплением стратосферы, – сказал Ньюман. – Это не значит, что уровень озона в атмосфере внезапно стал стремительно восстанавливаться". Чтобы хлор в атмосфере превратился в вещество, поглощающее озон, нужны холодные температуры в стратосфере и облака, поясняет Ньюман. При потеплении облака рассеиваются.

В этом году температуры под атмосферой были на 29 градусов выше средних. Искусственные соединения хлора, которые могут сохраняться в атмосфере 100 лет, повреждают озоновый слой, создавая дыры. Этот эффект наиболее заметен над Антарктикой, "из-за особых атмосферных и химических условий, которые существуют только там и больше нигде", сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

Международный Монреальский протокол, разработанный в 1987 году для снижения ущерба, запретил производство многих соединений хлора, используемых в холодильниках и аэрозолях, например, в лаке для волос. После этого размер озоновой дыры стал медленно сокращаться, но она все же остается достаточно большой, чтобы приводить к значительной потере озона.

Дыра достигает максимальных размеров в сентябре-октябре, после чего исчезает к концу декабря до следующего года.