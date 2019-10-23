Узбекистан включен в первую десятку рейтинга привлекательных для мусульман стран

CA-NEWS (UZ) - Согласно отчету, выпущенному "Mastercard" и агентством "CrescentRating", Узбекистан является одной из самых привлекательных стран для путешествующих женщин-мусульманок. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по развитию туризма Узбекистана.

Согласно отчету, обнародованному в рамках саммита Halal in Travel Asia, состоявшемся в Сингапуре 17 октября текущего года, Узбекистан вошёл в первую десятку стран-членов Организации Исламского сотрудничества (OIC) по уровню безопасности и религиозной терпимости, заняв в рейтинге 8-ое место.

Доклад “Muslim Women in Travel 2019” ("Женщины - мусульманки в путешествиях 2019 года") является первым в мире опросом о путешествиях мусульманских женщин, в котором приняли участие 3300 мусульманок из Юго-Восточной Азии.

В настоящее время неясно, приняли ли авторы доклада к сведению недавнюю кампанию против хиджабов в Узбекистане.

В последние месяцы власти приняли ряд мер по предотвращению религиозного фанатизма в Узбекистане. Эти меры включают в себя такие как, «культура одежды», а именно запрет на ношение бород и хиджаба, перенаправление тех, кто занимается изготовлением религиозной одежды, на производство других товаров, и прекращение импорта таких товаров из-за границы.

Эта работа проводится в соответствии с секретным Указом Президента № 4437м (от 4 сентября 2019 г.) «О мерах по улучшению религиозной ситуации в стране и дальнейшему повышению стабильности социальной и духовной среды».