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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане впервые создана баскетбольная лига страны
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане после 5-летнего перерыва возобновляются игры между баскетбольными клубами в рамках вновь созданной баскетбольной Лиги Таджикистана, передает Avesta.

В этом году в стране впервые создана баскетбольная лига, под эгидой которой будут проводиться турниры на республиканском уровне.

Отмечается, что более 5 лет тому назад, баскетбольные команды страны принимали участие в республиканском турнире на Кубок Федерации баскетбола Таджикистана

В этом году впервые в стране создана Лига баскетбола, в рамках которой выступят 8 команд – «33», «Зухро», «Душанбе», «Фойтун», «Беркут», «Легенды», Dizel Power и DIS.

Матчи будут проводиться по круговой системе – в два круга. Затем борьбу в турнире продолжат 4 лучшие команды по олимпийской системе

13 и 20 октября прошли два тура баскетбольной лиги страны. 27 октября состоится третий тур. Матчи проводятся по воскресеньям.

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