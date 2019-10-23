В Монголии День Весака может стать выходным днем

CA-NEWS (MNG) - В ВГХ (Великий Государственный Хурал), парламенте Монголии предлагали сделать День Весака общенациональным выходным днем.

Сегодня, 23 октября на заседании Постоянного комитета по государственному устройству большинство депутатов одобрили этот законопроект. Если это подтвердится на парламенте, тогда день 15 лунного календаря в мае будет еще одним выходным днем Монголии.

Бурхан багшийн Их дуйчин өдөр (другие названия — Весак, Вишакха Пуджа, Дончод-хурал и Сага Дава) — буддийский праздник в честь рождения, просветления и смерти (ухода в паринирвану) Гаутамы Будды. Этот праздник относится к традиции тхеравады (одной из традиций раннего буддизма), согласно тхераваде все эти события произошли в один и тот же день года - в день майского полнолуния. Широко распространён в странах Южной Азии.

Праздник выпадает на день полнолуния второго месяца древнеиндийского календаря. Индийское название месяца — вайшакха, что на сингальском языке звучит как «весак». Таким образом, праздник получил своё название по названию месяца.

В центре внимания праздника — просветление Гаутамы Будды, знаменующее собой переломный момент в познании истины. В этот день принято украшать местные храмы и с наступлением темноты зажигать фонарики, что символизирует просветление, приходящее в этот мир. Фонарики для Весака делаются из бумаги на лёгком деревянном каркасе. На территории храмов вокруг деревьев Бодхи и ступ принято расставлять масляные лампы. Люди посылают своим друзьям открытки, на которых, как правило, изображаются памятные события из жизни Будды.

По просьбе 34 стран-членов ООН на проходившей в Нью-Йорке 13 декабря 1999 года 54-й сессии Генеральной Ассамблее ООН была принята резолюция «Международное признание дня Весак в Центральных Учреждениях Организации Объединенных Наций и в других её отделениях». Резолюция была поддержана многими азиатскими буддийскими странами, а также другими странами, включая США. Во многих странах, поддержавших резолюцию, большинство населения исповедует другую веру.