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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Заседание Совета глав правительств ШОС пройдет в Ташкенте 1-2 ноября

CA-NEWS (UZ) -  Встреча глав правительств стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Ташкенте 1-2 ноября. Об этом в среду на специальном брифинге заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, передает ТАСС.

"Заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС состоится 1-2 ноября в Ташкенте. Ожидается, что в столице Узбекистана соберутся премьер-министры всех стран ШОС", - сказал он.

"На мероприятие также приглашены главы правительств стран-наблюдателей при организации - Афганистана, Беларуси, Монголии и Иран, а также руководители ряда партнерских международных организаций, Межбанковского объединения ШОС и Делового совета ШОС", - добавил генеральный секретарь.

"Заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС придаст важный импульс реализации многосторонних инициатив государств - членов ШОС, способствующих взаимовыгодному партнерскому сотрудничеству в регионе, ускорению экономического роста, расширению связей в сферах транспорта и энергетики, промышленности, увеличению объемов инвестиций, внедрению инноваций и обеспечению занятости населения, путем расширения соответствующей договорно-правовой базы", - считает Норов.

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