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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В СИЗО в Намангане скончалась осужденная

CA-NEWS (UZ) -  В Намангане 22 октября примерно в 02:30 в камере следственного изолятора №6 Наманганского областного ОВД скончалась 43-летняя женщина, сообщает "Даракчи".

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, Шохиста М. была приговорена к длительным срокам лишения свободы на основании статьи 168 ("Мошенничество") и других статей. Заключенная подала апелляционную жалобу на вынесенный приговор.

Отмечается, что предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть осужденной Шохисты М. была вызвана острой сердечно-сосудистой недостаточностью. Телесных повреждений не обнаружено.

Наманганская районная прокуратура ведет следствие.

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