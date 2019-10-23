Назарбаев встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает elbasy.kz.

В ходе встречи Назарбаев поблагодарил Синдзо Абэ за приглашение принять участие в церемонии интронизации Императора Нарухито.

Во время переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и развития торгово-экономических отношений.

Синдзо Абэ выразил поддержку антиядерным инициативам Казахстана и предпринимаемым мерам по противодействию распрастранению ОМУ.

Кроме того, Первый Президент Казахстана и Премьер-Министр Японии обменялись мнением касательно ситуации на Корейском полуострове, отметив важность мирного урегулирования конфликтов как в регионе, так и в других точках мира.