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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

CA-NEWS (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает elbasy.kz.

В ходе встречи Назарбаев поблагодарил Синдзо Абэ за приглашение принять участие в церемонии интронизации Императора Нарухито.

Во время переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и развития торгово-экономических отношений.

Синдзо Абэ выразил поддержку антиядерным инициативам Казахстана и предпринимаемым мерам по противодействию распрастранению ОМУ.

Кроме того, Первый Президент Казахстана и Премьер-Министр Японии обменялись мнением касательно ситуации на Корейском полуострове, отметив важность мирного урегулирования конфликтов как в регионе, так и в других точках мира.

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