Президенты России и Египта договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения

CA-NEWS (CA) - Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель-Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между странами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вопрос обсуждался лидерами двух стран на переговорах в рамках саммита Россия—Африка в Сочи. Напомним, полеты между Россией и Египтом были приостановлены в конце 2015 года — после теракта в небе над Синайским полуостровом, жертвами которого стали 224 человека, передает Коммерсантъ.

«Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки. Обе стороны заинтересованы в этом»,— сказал Песков (цитата по ТАСС). Министр транспорта России Евгений Дитрих отметил, что переговоры лидеров стран прошли «конструктивно».

О том, что чартерное авиасообщение с Египтом может возобновиться к октябрю 2019 года, стало известно еще в апреле. Тогда вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что открытие аэропортов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе может быть приурочено к началу туристического сезона в Египте.

Накануне полеты в Шарм-эш-Шейх разрешили британским авиакомпаниям. По словам министра транспорта Гранта Шаппса, перед принятием такого решения британские экспертами по авиационной безопасности укрепили сотрудничество с египетскими коллегами, а также усовершенствовали процедуры безопасности в аэропорту.