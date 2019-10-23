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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане состоится Второй туристический фестиваль Накшбандия

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане с 31 октября по 7 ноября состоится Второй туристический фестиваль Накшбандия, организатором которого выступает Всемирный суфийский центр «World Sufi Center» при содействии посольства РУ в Малайзии. Об этом сообщает ИА «Дунё».

В ходе данного мероприятия ожидается участие более 250 последователей суфийского тариката Накшбандия со всего мира, в частности, из Малайзии, Индонезии, Турции, Великобритании, Новой Зеландии, Китая, Индии, Австралии, США, ЮАР и других стран. В рамках фестиваля также запланированы паломнические туры в Ташкент, Бухару, Самарканд и Термез.

Всемирный суфийский центр - неправительственная организация, созданная в июле 2018 года в Куала-Лумпуре. Основной целью фестиваля является признание заслуг великих ученых Узбекистана в развитии ислама и мировой цивилизации, а также посещение святых мест и ознакомление с основными достопримечательствами, включенными в программы «зиёрат-туризма» в нашей стране.

В настоящее время малайзийским центром подготовлены раздаточные брошюры и рекламный ролик мероприятия, а также совместно с узбекской туркомпанией «Hilal Travel» разработаны турпакеты, которые реализуются на туристическом рынке Малайзии и других стран.

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