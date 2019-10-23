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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЕС выделяет $105 млн на спасение Арала

CA-NEWS (UZ) -  22 октября 2019 года глава Миссии Узбекистана при Европейском союзе, Посол Дильёр Хакимов встретился с заместителем руководителя кабинета председателя Европейской комиссии Ричардом Шостаком. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

В беседе были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. В частности, ход совместной работы над проектом Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС, а также организационные вопросы предстоящего визита в г.Брюссель представительной узбекской делегации.

Отдельное внимание было уделено вкладу, вносимому Евросоюзом в решение экологических проблем в нашей стране. В частности, европейской стороной принято решение о выделении 5 млн. евро в инициированный Узбекистаном Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья, а также 100 млн. евро на реализацию проектов по спасению Аральского моря.

По итогам переговоров согласован график ряда совместных мероприятий.

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