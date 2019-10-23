Мажилис Казахстана одобрил проект республиканского бюджета на 2020-2022 годы

CA-NEWS (KZ) - На состоявшемся сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина пленарном заседании Мажилис одобрил правительственный законопроект о республиканском бюджете на 2020-2022 годы, сообщает пресс-служба Мажилиса.

На развитие социальной сферы направлено 46% от общего объема всех расходов республиканского бюджета, или 18,2 трлн. тенге.

Подводя итоги обсуждения, Спикер Мажилиса отметил социальную направленность госбюджета.

- Проект республиканского бюджета направлен на продолжение реализации поручений Первого Президента страны-Елбасы Нурсултана Назарбаева, а также задач, поставленных в Предвыборной программе Президента Касым-Жомарта Токаева. Приоритетные статьи расходов нынешнего трехлетнего бюджета – это развитие человеческого капитала, вопросы здравоохранения, занятости населения. Также в приоритетах бюджета – рост реального сектора экономики, создание условий для технологической модернизации и цифровизации отраслей экономики, повышение доступности жилья. Следует отметить, что выполнение социальных обязательств продолжает неизменно быть основой бюджетной политики государства, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

В ходе работы над проектом бюджета в Мажилисе внесены поправки, направленные на повышение заработной платы педагогов на 25% с 1 сентября 2020 года и увеличение в два раза в течение последующих четырёх лет. Внесены и поправки, предусматривающие на повышение, начиная с 1 января 2020 года, заработной платы работников культуры и искусства от 35% до 50%.

- В настоящее время ключевым фактором экономического роста являются не столько объёмы выделяемых средств, сколько их эффективное планирование и эффективное освоение. И, как следствие, – повышение уровня жизни, и в целом улучшение социального самочувствия населения, - сказал Нурлан Нигматулин.

В ходе обсуждения на пленарном заседании депутатами поднят ряд актуальных вопросов. Среди них - пополнение доходной части бюджета за счет поиска дополнительных источников доходов для государства. Акцентировано внимание, что требуется пересмотр механизмов предоставления мер господдержки для реального сектора экономики в целом, сфер занятости и социальной защиты населения.

- Результатом реализации программ занятости должно стать создание не просто рабочих мест, а постоянных рабочих мест, ростом налоговых поступлений и объёмов производства конкретной продукции, - считает Спикер Мажилиса.

При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул, что республиканский бюджет – это опора экономической политики государства, параметры которой задаются Елбасы и Президентом страны.

- Депутатами внесены существенные коррективы в расходную часть бюджета. Необоснованные расходы, которые не предусматривают достижения конкретного результата, перераспределены на насущные нужды наших граждан, требующие безотлагательного решения. Теперь перед Правительством, а также перед нами, депутатами стоит задача – обеспечить своевременное и эффективное использование выделенных средств для улучшения качества жизни казахстанцев. И депутатский корпус готов к активной совместной работе в этом направлении, - резюмировал Председатель Мажилиса.

Поддержаны поправки депутатов, в том числе на: комплексное решение вопросов по снижению вероятности чрезвычайных ситуаций (паводков) в Кызылординской области; цифровизацию правоохранительной деятельности; обеспечение граждан в сельских населенных пунктах чистой питьевой водой и услугами водоотведения, а также на развитие объектов водоснабжения; увеличение поливных сельскохозяйственных угодий; развитие дорожной инфраструктуры; кредитование строительства систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

В целом реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,1% в 2020 году с дальнейшим ростом до 4,7% в 2024 году. Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий среднесрочный период составит 4,4%.

Национальным Банком сохранен целевой коридор годовой инфляции в пределах 4,0-6,0% в 2020 году, с последующим снижением до 3,0-5,0% в 2022-2024 годах.

Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2020 год определен в сумме 7 957 089 928 тыс. тенге. При этом доходы республиканского бюджета на 2020 год против оценки 2019 года увеличатся на 1 380 019 940 тыс. тенге.

Общий объем расходов республиканского бюджета планируется в 2020 году в сумме 12 742 531 383 тыс. тенге, в 2021 году – 13 168 661 123 тыс. тенге, в 2022 году – 13 573 851 428 тыс. тенге.