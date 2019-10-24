Гражданам Узбекистана разрешили вывозить из страны $10 тысяч и открывать счета за границей

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CA-NEWS (UZ) - Граждане Узбекистана теперь могут вывозить из страны 100 миллионов сумов (около $10,6 тысяч) наличными. Раньше без деклараций из страны можно было вывести до $2 тысяч, с декларированием – до $5 тысяч. Для вывоза больших сумм требовалось разрешение Центробанка.

Это правило вступило в силу 23 октября, после того как президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал новую редакцию закона "О валютном регулировании рынка".

Закон также позволяет без ограничений открывать счета за границей, переводить деньги с банковских счетов в Узбекистане на заграничные счета и наоборот, а также владеть валютными ценностями – ценными бумагами и платежными документами, номинированными в иностранной валюте, чистым золотом или валютой. Документ также обязуют производить все расчеты и платежи на территории Узбекистана в национальной валюте. Привязывать цены на товары и услуги к курсу иностранной валюты запрещается.

В августе Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 2020 года трудовые мигранты смогут оплачивать в российских рублях кредиты, взятые в своей стране в узбекских сумах.

У граждан Узбекистана самый высокий показатель по переводам денег из России среди всех стран СНГ. За полгода в эту страну из России ушло более $2 миллиардов: около 800 миллионов за первый квартал 2019 года и 1,2 миллиарда – за второй.