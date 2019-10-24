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  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече с известным правозащитником, адвокатом Айман Умаровой были обсуждены вопросы защиты прав граждан, совершенствования законодательства в этой сфере. В частности, А. Умаровой были подняты вопросы по декриминализации статьи 130 (Клевета) и внесению изменений в статью 174 Уголовного Кодекса Республики Казахстан ("Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни").

Президент, отметив важность предложений А. Умаровой, подчеркнул необходимость использования опыта зарубежных стран по внедрению норм антидискриминационного законодательства.

Во время беседы с политологом Данияром Ашимбаевым были рассмотрены предложения по усилению мониторинга реализации государственных программ и деятельности Единого накопительного пенсионного фонда путем активного вовлечения экспертного сообщества и общественности.

В ходе встречи с общественным деятелем Ауытом Мукибеком поднимались вопросы миграции и совершенствования миграционного законодательства. Собеседник поддержал инициативу Главы государства об отказе от слова «оралман» в пользу «қандастар».

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