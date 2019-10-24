Суд в Ташкенте признал увольнение бывшего главы Федерации каратэ незаконным

CA-NEWS (UZ) - 22 октября Ташкентский городской суд по гражданским делам рассмотрел апелляцию Национальной федерации каратэ и оставил в силе решение суда первой инстанции по делу бывшего председателя Нурхона Нафасова.

Судья признал, что решение федерации об увольнении Нафасова от 27 сентября 2018 года и протокол собрания от 26 сентября 2018 года были незаконными.

Нафасов, назначенный на пост руководителя Национальной федерации каратэ Узбекистана в мае 2018 года, обратился в Шайхантахурский межрайонный суд по гражданским делам о признании недействительным соответствующего заседания Национальной федерации Узбекистана и приказа № 1 от 27 сентября 2018 года.

Адвокат, представляющий интересы Федерации в суде, Хусан Махбубов, заявил 23 октября, что он не удовлетворен решением Ташкентского городского суда по гражданским делам и будет подавать апелляцию в вышестоящий суд.

В настоящее время продолжается процесс над Нурхоном Нафасовым по обвинению в хищении 125 миллионов сумов (около 15 тысяч долларов) из Национальной федерации каратэ Узбекистана.

Следующее слушание пройдёт в Мирзо-Улугбекском районном суде по уголовным делам, где рассмотрят по существу дела в отношении Нурхона Нафасова и других по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 частью 3 пунктом «а»( Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере), 165 частью 1 (Вымогательство).