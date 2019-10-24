Узбекистан вошел в топ-20 стран, достигших наибольшего прогресса в улучшении делового климата

CA-NEWS (UZ) - В 2019 году Узбекистан занял 69-е место в рейтинге «Ведение бизнеса» среди 190 государств мира, набрав 69,9 баллов из 100. С 2018 года страна поднялась с 76-го места на 7 позиций вверх. Об этом сообщается в пресс-релизе представительства ВБ в Узбекистане.

Вместе с четырьмя другими государствами в регионе Европы и Центральной Азии, включая Таджикистан, Азербайджан, Кыргызстан и Косово, Узбекистан вошел в число 20 стран, достигших наибольшего прогресса в улучшении делового климата.

Ключевыми реформами в данной области стали усиление защиты миноритарных инвесторов, упрощение налогообложения.

Доклад «Ведение бизнеса 2020» фиксирует изменения законодательства в 10 областях бизнеса на основе анализа ситуации в 190 странах. Дается оценка подобным изменениям за 12-месячный период, заканчивающийся 1 мая 2019 года.

В докладе анализируются следующие индикаторы, по которым оценивается легкость условий ведения бизнеса в стране: 1) создание предприятий (бизнеса), 2) получение разрешений на строительство, 3) подключение к системе электроснабжения, 4) регистрация собственности, 5) получение кредитов, 6) защита миноритарных инвесторов, 7) налогообложение, 8) международная торговля, 9) обеспечение исполнения контрактов и 10) разрешение неплатежеспособности. Наём сотрудников - еще один дополнительный индикатор, который оценивался, но не был включен в рейтинг этого года.

В десятку лидеров рейтинга по легкости условий ведения бизнеса в этом году вошли Новая Зеландия, Сингапур, САР Гонконг (Китай), Дания, Республика Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция. Лидеры рейтинга, как правило, имеют онлайн-процедуры для регистрации бизнеса и передачи собственности, а также электронные платформы для подачи налоговых деклараций.