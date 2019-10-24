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  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Армении под грифом «секретно» повысил зарплаты министрам до $3,1 тыс, а замминистра - до $2,2 тыс.
Н.Пашинян
Н.Пашинян

CA-NEWS (CA) -  По секретному поручению премьер министра Армении Никола Пашиняна, которое было дано в июле текущего года, значительно повысилась зарплата министров, замминистров и старших секретарей министерств, сообщает издание Hetq.

Зарплаты министров в Армении выросли до 1,5 миллионов драм (около $3,1 тысячи). Были повышены и зарплаты заместителей министров - до 1,06 млн драм, или $2,2 тысяч.

Процесс повышения заплат министров не носит секретный характер, этот вопрос обсуждался и в парламенте, и с общественностью, сказал Никол Пашинян, отвечая на вопрос главы фракции «Светлая Армения» Эдмона Марукяна.

Марукян поинтересовался, почему тайно повысилась зарплата некоторых членов правительства. «Это было сделано без парламента, и проблема в том, что было сделано тайно, почему закон не обсуждался в парламенте», - спросил Марукян.

«По данному решению повысилась зарплата не всех названных вами субъектов, зарплата некоторых повысилась, некоторых – уменьшилась», - сказал Пашинян. По его словам, во время обсуждения бюджета также, он говорил, что если раньше премиальный фонд имелся только у некоторых структур, то сейчас для всех структур определен премиальный фонд. «Вы об этом знали и за это голосовали», - заключил Пашинян.

«Мы посчитали, что этот вопрос достаточно обсуждался с общественностью, чтобы мы смогли его решить. Если значится под грифом секретно, это не означает, что это было сделано для того, чтобы скрыть от общественности», - добавил премьер министр.

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