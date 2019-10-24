В Монголии застрелили медведя после того как он напал на юрту

CA-NEWS (MNG) - Черный медведь был застрелен в сомоне Бат-Ширээт аймака Хэнтий после разгрома гэр (юрты). Отметим, что гэр был пуст, когда животное напало.

В Монголии запрещено охотиться на медведей. Тем не менее, в аймаке Сэлэнгэ разрешено использование оружия против медведей для самообороны или при защите другого человека. Такое решение в аймаке Сэлэнгэ было принято после того, как 55-летний мужчина и его 8-летний сын были убиты во время нападения медведя в сомоне Ерөө в начале этого месяца. В этот раз животное проникло в юрту.

По словам экспертов, медведи попадают в районы, где люди живут из-за нехватки пищи. Из-за уничтожения лес в Сибири, медведи иммигрируют в Монголию из России.Кроме того, похоже, недавние лесные пожары через границу в России привели к тому, что медведи стали бродить по югу в Монголию в поисках пищи.

На прошлой неделе следы и медвежьи экскременты были замечены на горе Богд-Хан-Уул к юго-западу от района Их-Тэнгэр, где расположена президентская резиденция, и к юго-востоку от Зайсана, района Улан-Батора.