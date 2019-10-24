РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии застрелили медведя после того как он напал на юрту

CA-NEWS (MNG) -  Черный медведь был застрелен в сомоне Бат-Ширээт аймака Хэнтий после разгрома гэр (юрты). Отметим, что гэр был пуст, когда животное напало.

В Монголии запрещено охотиться на медведей. Тем не менее, в аймаке Сэлэнгэ разрешено использование оружия против медведей для самообороны или при защите другого человека. Такое решение в аймаке Сэлэнгэ было принято после того, как 55-летний мужчина и его 8-летний сын были убиты во время нападения медведя в сомоне Ерөө в начале этого месяца. В этот раз животное проникло в юрту.

По словам экспертов, медведи попадают в районы, где люди живут из-за нехватки пищи. Из-за уничтожения лес в Сибири, медведи иммигрируют в Монголию из России.Кроме того, похоже, недавние лесные пожары через границу в России привели к тому, что медведи стали бродить по югу в Монголию в поисках пищи.

На прошлой неделе следы и медвежьи экскременты были замечены на горе Богд-Хан-Уул к юго-западу от района Их-Тэнгэр, где расположена президентская резиденция, и к юго-востоку от Зайсана, района Улан-Батора.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Надо максимально упростить процедуры перехода границы между Казахстаном и Россией, - Дарига Назарбаева
  • Россия купила у Европы 45 тыс. дойных коров на $110 млн, чтобы отказаться от иностранного молока, - Bloomberg
  • В Японии Назарбаеву присвоили звание почетного доктора университета
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×