Мы с Рахмоном зелёные ещё. Вот и бегал я за пивом поначалу, - Лукашенко о знакомстве с Назарбаевым, Каримовым и Ельциным (видео)

CA-NEWS (KZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью агентству "Хабар" рассказал о первой встрече с Нурсултаном Назарбаевым и оставленных впечатлениях.

Лукашенко отметил, что он впервые встретился первым не с ним, а с ними, с аксакалами.

- Что я там, сопливый. Мне еще 40 лет не было, я стал президентом. Я прихожу, а там аксакалы, понимаете? Нурсултан Назарбаев, Борис Николаевич Ельцин, Ниязов, Каримов. Слушайте, это величины! - сказал Лукашенко. - И мы с Эмомали Шариповичем Рахмоном совсем "зеленые" руководители. Ну и что? За пивом бегал поначалу. Как в народе говорят, "молодой, побежишь за пивом", - рассказал Лукашенко.

Президент Беларуси также рассказал, что Назарбаев любил подшутить над ним, но всегда поддерживал.

«Мы деревенские хлопцы там были. Он с села, а я был в его селе когда приехал в Алматы в первый раз. Я ему сказал, что хочу побывать в том селе, где ты родился. Я поехал в то село, посмотрел где он жил. Поэтому мы деревенские и он чувствовал что-то родное, близкое, и всегда меня поддерживал», - рассказал Лукашенко.



