РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мы с Рахмоном зелёные ещё. Вот и бегал я за пивом поначалу, - Лукашенко о знакомстве с Назарбаевым, Каримовым и Ельциным (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью агентству "Хабар" рассказал о первой встрече с Нурсултаном Назарбаевым и оставленных впечатлениях.

Лукашенко отметил, что он впервые встретился первым не с ним, а с ними, с аксакалами.

- Что я там, сопливый. Мне еще 40 лет не было, я стал президентом. Я прихожу, а там аксакалы, понимаете? Нурсултан Назарбаев, Борис Николаевич Ельцин, Ниязов, Каримов. Слушайте, это величины! - сказал Лукашенко. - И мы с Эмомали Шариповичем Рахмоном совсем "зеленые" руководители. Ну и что? За пивом бегал поначалу. Как в народе говорят, "молодой, побежишь за пивом", - рассказал Лукашенко.

Президент Беларуси также рассказал, что Назарбаев любил подшутить над ним, но всегда поддерживал.

«Мы деревенские хлопцы там были. Он с села, а я был в его селе когда приехал в Алматы в первый раз. Я ему сказал, что хочу побывать в том селе, где ты родился. Я поехал в то село, посмотрел где он жил. Поэтому мы деревенские и он чувствовал что-то родное, близкое, и всегда меня поддерживал», - рассказал Лукашенко.


print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Всемирный банк обсудит поставки газа из Туркменистана в Европу
  • США направят экспертов для консультирования Минфина Узбекистана
  • В Узбекистане создадут комиссию по переводу научных терминов на узбекский
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×