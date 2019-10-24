В Вашингтоне обсуждены вопросы развития торговли и экономического сотрудничества Таджикистана со странами Центральной Азии и США

CA-NEWS (TJ) - 21-22 октября в Вашингтоне, США было проведено очередное заседание Совета Рамочного Соглашенияпо Торговле и Инвестициям (ТИФА), переговоры с Торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и американскими инвесторами, в ходе которых приняла участие делегация Республики Таджикистан во главе с первым заместителем министра экономического развития и торговли Завкизода Завки Амином, сообщает пресс-служба ведомства.



Стороны обсудили вопросы об улучшении торгово-экономических отношений Таджикистана и США, включая завершенные работы по выполнению Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли, предотвращениеповторного включения страны в контрольный список «Специального отчёта 301», исключение Таджикистана из Поправок Джексон-Веник, использование Всеобщей системы преференций GSP и увеличение технической помощи со стороны США.

22 октября делегация страны в рамках Ежегодного форума Узбекистана и СШАприняла участие в панели высокого уровня «Экономическое сотрудничество между США и странами Центральной Азии», в ходе которого ответила на вопросы инвесторов США об инвестиционных возможностях в Таджикистане, цифровой экономике и путях развития торговли и инвестирования с США.

Было отмечено, что правительство Таджикистана считает улучшении экономического и торгового сотрудничества со странами Центральной Азии приоритетным вопросом внешней политики страны, которая исходит из дружеских отношений и благих инициатив глав государств.

Заседание Совета ТИФА проводится ежегодно и в рамках данного заседания обсуждаются вопросы о текущей ситуации и прогнозы экономического сотрудничества, включая упрощение процедур торговли, развитие региональной торговли, контрольный список «Специального отчёта 301», права интеллектуальной собственности, стандарты, санитарные и фитосанитарные меры, а также цифровая торговля.