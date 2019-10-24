Трамп снял санкции с Турции в связи с перемирием в Сирии

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в среду заявил о снятии санкций, наложенных на Турцию несколько дней назад в связи с операцией турецкой армии на севере Сирии против курдских вооружённых формирований – союзников США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

По словам Трампа, санкции сняты в связи с тем, что турецкая операция прекращена. Они могут быть возобновлены в том случае, если "произойдёт что-то, не устраивающее" США.

Президент также подчеркнул, что именно усилия Соединённых Штатов помогли добиться прекращения огня.

При этом Трамп вновь выразил уверенность в правильности своего решения о выводе американских войск с севера Сирии. По словам президента США, теперь другие страны могут взять на себя ответственность за эту территорию, где часто происходит кровопролитие. "Пусть кто-нибудь другой сражается за эти залитые кровью пески", – сказал он.

Он прямо не упомянул о соглашении между Турцией и Россией, заключённом накануне, в соответствии с которым часть сирийской территории у границы с Турцией передаётся под фактический контроль Турции, а другая часть – под контроль российских военных и войск союзного ей сирийского президента Башара Асада.

В рамках этого соглашения российская военная полиция в среду впервые осуществила патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирии. Ранее сообщалось, что колонна военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы.

Ряд комментаторов, в том числе видные политики обеих американских партий, критиковали решение Трампа вывести войска, утверждая, что тем самым он позволил Турции провести операцию против курдов, а России – укрепить влияние в Сирии.

Президент США в среду заявил, что небольшое количество американских военных на востоке Сирии останется для охраны нефтяных месторождений.

Российская военная полиция находится на территории Сирии с 2016 года. По данным Минобороны, она занимается охраной российского контингента и поддержанием правопорядка, а также осуществляет патрулирование в назначенных районах.