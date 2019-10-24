В Казахстане идёт «давление» на активистов в канун возможных протестов, - правозащитникие

CA-NEWS (KZ) - Правозащитные активисты заявляют о «тенденции преследований и запугиваний активистов» на фоне возможных новых акций протеста в городах Казахстана на этой неделе, к которым граждан призвало запрещенное в стране движение.



Житель столицы Ербол Есхожин 23 октября был вызван по телефону в полицию на допрос. Он прибыл в среду в отделение полиции Целиноградского района Акмолинской области, где ему сообщили, что он проходит свидетелем с правом на защиту по уголовному делу, подозреваемый по которому — активист Дулат Агадил.

Адвокат Ербола Есхожина, Ольга Эннс, сказала Азаттыку, что ее клиент воспользовался своим правом отказаться от дачи показаний. Адвокат сообщила, что в полиции составили протокол допроса и записали его анкетные данные.

Активистка Алия Жакупова сказала Азаттыку 23 октября, что также по телефону была вызвана на допрос в полицию. Звонивший ей представился дознавателем Мамадалиевым.

По данным группы #IHaveAChoiсe #ActivistsNotExtremists в социальной сети Facebook, занимающейся сбором информации о случаях задержания или преследования активистов, с 17 по 21 октября стало известно о 11 случаях «давления или слежки» за активистами. В опубликованном группой списке также есть имена троих активистов, двух из которых суд в Алматы осудил на 10 и семь суток ареста и еще одного оштрафовал на 50 500 тенге (около 130 долларов) после участия в пикете 12 октября.

«Тенденция преследований и запугиваний активистов перед оглашенной датой мирных протестов стала позорной практикой властей Казахстана», — говорит администратор группы Людмила Козловска, президент фонда «Открытый диалог».

Международные правозащитные организации критикуют власти Казахстана за преследование гражданских активистов, поднимающих социальные и политические вопросы.

По данным властей Казахстана, 21 сентября в семи-восьми городах в местах, обозначенных запрещенным в стране движением «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) — созданным проживающим с 2009 года за рубежом бывшим банкиром и критиком действующей власти в Казахстане Мухтаром Аблязовым — как площадки проведения антиправительственных митингов, полиция задержала около 100 человек. Более десятка из них подвергли административным арестам или штрафам. В преддверии этих выступлений в стране были арестованы либо вызваны на допрос десятки людей.

Власти называют акции движения ДВК незаконными.