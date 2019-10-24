Спецслужбы Узбекистана пресекли незаконный вывоз в Кыргызстан более $600 тысяч

CA-NEWS (UZ) - В ходе оперативного мероприятия сотрудниками Управления Службы государственной безопасности по Наманганской области был остановлен передвигавшийся в направлении "Наманган - Касансай" автомобиль марки "Каптива". В ходе осмотра машины с участием понятых в салоне было обнаружено 605 тысяч 136 долларов США, сообщило УзА.



Выяснилось, что уроженец Наманганского района Наманганской области, ранее судимый Неъматулло Вохидов иностранную валюту получил у жителей Ташкента и Наманганской области для последующей доставки гражданину Кыргызстана Илесу путем вывоза в соседнюю республику в обход таможенного контроля через окольные пути в Касансайском районе. За свою курьерскую услугу он должен был получить определенные проценты.

В настоящее время по данному факту Управлением СГБ по Наманганской области возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, в рамках которого также принимаются необходимые меры по выявлению других причастных лиц.