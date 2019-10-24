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  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане спасли мужчину, проглотившего иглу во время чистки зубов

CA-NEWS (UZ) -  В Кашкадарьинской области на юге Узбекистана хирурги достали из 19-летнего молодого человека швейную иглу, которую тот проглотил, пытаясь извлечь из зубов остатки пищи.

— Рентген и компьютерная томография выявили, что игла находится в шейном отделе позвоночника. Было принято решение срочно провести операцию по извлечению иглы, — цитирует РИА "Новости" представителя областного Минздрава.

Отмечается, что в истории медицинского центра это первая операция, проведённая при помощи электрооптического преобразователя, не затронув нервную и кровеносную системы.

Источник уточняет, что операция прошла успешно, в настоящее время пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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