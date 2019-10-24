Президент Туркменистана позавтракал с японскими бизнесменами

Бердымухамедов Гурбангулы Мяликгулыевич

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов 23 октября встретился с руководителями крупнейших японских компаний. Встреча прошла в формате рабочего завтрака, передает госинформагентство ТДХ.

По данным издания, на встрече присутствовали руководители ITOCHU, Sojitz, Mitsubishi, Kawasaki Heavy Industries, а также представители туркменской стороны в лице некоторых членов правительства, глав отдельных министерств и ведомств строительной сферы, финансовой системы, энергетики, химической отрасли, транспортного сектора, водного хозяйства и Союза промышленников и предпринимателей.

Сообщается, что перспективы в работе с японской стороной глава государства видит в реализации «инновационных проектов по созданию в Туркменистане предприятий в области электроники, компьютерного и логистического сервиса». Глава государства также пообещал продолжить закупки японской землеройной, дорожно-строительной и автомобильной техники.

Бердымухамедов заверил бизнесменов, что «государство будет и в дальнейшем обеспечивать японским компаниям и финансовым институтам необходимую поддержку в осуществлении ими деятельности на территории Туркменистана».

Согласно данным президента, которые передает ТДХ, на 1 октября этого года в стране зарегистрировано 37 инвестиционных проектов с участием японских компаний на общую сумму $12 миллиардов.

Напомним, что в июне 2019 года в Ахалском велаяте состоялось открытие завода по производству синтетического бензина из газа.

Стоимость проекта составляет $1,7 миллиарда. В его финансировании принял участие Банк международного сотрудничества Японии. По заказу Госконцерна «Туркменгаз» строительные работы осуществлены японской компанией Kawasaki Hemi Indastriz и турецкой Renessans.

На тот момент госинформагентство сообщало, что заказ на закупку бензина, произведенного по технологии GTL, уже поступил из Болгарии, Греции и Румынии. Данных по экспорту продукции завода на данный момент не публиковалось. Согласно проекту, завод должен ежегодно производить 600 тысяч тонн бензина Eco-93 (A-92 Eвро 5), сообщили Хроники Туркменистана.