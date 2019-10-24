Жизни трех таджикских заключенных, вскрывших себе вены в тюрьме России, ничто не угрожает

CA-NEWS (TJ) - Состояние здоровья троих таджикских заключенных, отбывающих тюремное наказание в колонии №22 Республики Мордовия Российской Федерации, которые около трех недель назад попытались покончить жизнь самоубийством, оценивается как удовлетворительное.

Представители посольства Таджкистана в России 23 октября добились встречи с ними, в ходе которой осужденные сказали, что решились на крайний шаг из-за жестокого обращения со стороны тюремного персонала.

Администрация исправительной колонии №22 сообщила дипломатам, что трое заключенных из числа граждан Таджикистана были помещены в штрафной изолятор из-за нарушения режима содержания.

Ранее родные 35-летнего Мирзоали Шохинова, 33-летнего Мирмухаммада Шералиева и 32-летнего Тоджиддина Шерова сообщили Радио Озоди, что эти трое заключенных вскрыли себе вены на руках в знак протеста против жестокого обращения со стороны тюремного персонала. На наши неоднократные звонки в администрацию колонии никто не отвечал.

Саид Эмом, генеральный консул Таджикистана в Уфе, сказал 24 октября, что сотрудники консульства побеседовали с 18 таджикскими заключенными, среди которых были трое человек, попытавшихся наложить на себя руки. По словам дипломата, он увидел на руке жителя Душанбе Тоджиддина Шерова следы порезов. «Шеров сказал нам, что действительно попытался совершить самоубийство в знак протеста против плохого обращения надзирателей. После полученной медицинской помощи он чувствует себя удовлетворительно», - отметил Саид Эмом.

Представители исправительного учреждения в беседе с таджикскими дипломатами отвергли обвинения в жестоком обращении с заключенными, но сообщили, что поместили троих заключенных из числа граждан Таджикистана в ШИЗО за нарушение режима содержания. В частности, Тоджиддин Шеров до сих пор находится в штрафном изоляторе.

Мирзоали Шохинов и Мирмухаммад Шералиев, двое других заключенных, были малоразговорчивыми с дипломатами и лишь отметили в беседе с ними, что сейчас у них все хорошо.

Саид Эмом, генеральный консул Таджикистана в Уфе, сказал, что беседа проходила по отдельности с каждым из трех заключенных. «Сейчас их состояние здоровья удовлетворительное. Администрация колонии заявила, что они неоднократно нарушали правила внутреннего распорядка. Заключенные сообщили нам, что они подвергаются давлению со стороны руководства колонии из-за чтения религиозной молитвы», - отметил он.

В исправительной колонии №22 в Мордовии содержатся около 100 таджикских заключенных.

Житель Душанбе Тоджиддин Шеров был задержан на территории России в 2012 году по обвинению в незаконном хранении 2,5 граммов наркотиков. Его осудили на 8 лет. До своего ареста он работал в Москве таксистом. Родные утверждают, что Тоджиддин не виновен и его оклеветали. Срок заключения таджикистанца истекает через шесть месяцев.

Житель Нурека Мирмухаммад Шералиев в 2013 году был арестован по обвинению в незаконном сбыте наркотиков и приговорен к 13 годам заключения. Мирзоали Шохинов осужден также за незаконный оборот наркотиков. Родные осужденных заявили, что условия в мордовской тюрьме ужасные и таджикские заключенные регулярно подвергаются издевательствам.