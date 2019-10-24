РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Кыргызстане обнаружили трубопровод по перекачке ГСМ из Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  В Кыргызстане обнаружен подпольный трубопровод для перекачки ГСМ из Казахстана.

«Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам и СО СУ ГСБЭП при ПКР по Чуйской области в рамках расследуемого уголовного дела выявлена преступная группировка, осуществляющая незаконную деятельность по незаконной транспортировке ГСМ из Казахстана на территорию Кыргызской Республики для дальнейшей незаконной реализации. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 319 УК КР», — сообщили в пресс-службе государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями КР в четверг.

Как сообщается, 23 октября сотрудниками ГСБЭП в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров, в с. Кен Булун обнаружена труба, протяженностью около 3 км, с помощью которой на постоянной основе перекачивали ГСМ, предположительно около 100 тонн в день.

«В рамках досудебного производства обнаружена база и место, где производилось складирование и хранение необходимого оборудования – емкости для ГСМ, насосы для перекачки ГСМ и другое», — отметили в ведомстве.

В настоящее время устанавливается точная сумма причиненного ущерба государству, организаторы преступной схемы, а также круг причастных лиц со стороны уполномоченных государственных органов.

«Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов по всей территории Кыргызской Республики», — отмечается в сообщении.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Глава МИД России объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
  • Минфин пополнил мобильный баланс 100 казахстанцев за информацию о невыдаче чеков
  • Банки Узбекистана за два месяца продали почти $235 млн наличной валюты
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×